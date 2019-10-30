Племянница Софии Ротару показала фигуру в купальнике

Племянница Софии Ротару позировала в откровенном образе возле голубой воды

Племянница украинской певицы Софии Ротару, Соня Хлябич (Кей), продолжает радовать подписчиков откровенными снимками, пишет Рoliteka.net.

Звезда уже несколько раз публиковала фото в одном образе — белых трусиках и коротком топе. Несколько часов назад артистка обнародовала снимок в этом же наряде, только в другой позе, которая подчеркивает такие упругие формы. На Соне все также нет бюстгальтера, а на ее ногах — прозрачные полусапожки. Волосы Кей уложила назад. Соня позирует у бассейна с голубой водой. Девушка пристально смотрит в камеру, что делает снимок более эффектным.

За несколько минут пост певицы собрал более 100 лайков и немного комментариев. Люди восхищались артисткой и слали смайлики.

Отметим, Соня Кей также, как и ее тетя, является творческим человеком и уже записала несколько хитов.

Напомним, София Ротару всегда была более скрытной по сравнению со многими другими звездами.

Промоутер артистки, Сергей Лавров рассказал о том, как украинская певица ведет себя с близкими. По его словам, звезда скромная, неприхотливая и не разбирается в марках машин.

Кроме того, в ее райдере нашлись такие необычные для звезд блюда, как домашняя курочка и яйца. Они должны подаваться в номер певицы перед концертом в готовом виде.

: politeka.net