Окупанти на Донеччині обстріляли безпілотник ОБСЄ

Російсько-окупаційні війська обстріляли безпілотник спостережної місії ОБСЄ біля с. Архангельського Донецької області. Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.







Як зазначається, російські окупаційні війська регулярно відкривають вогонь по безпілотним літальним апаратам Місії і протидіють роботі таких апаратів засобами радіоелектронної боротьби. Це свідчить про спробу противника не допустити виявлення представниками міжнародних організацій озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, та інших порушень, вважають у штабі ООС. У той же час, повідомляють у прес-службі, противник намагається звинуватити у власних діях українську сторону.