Дивацтва «правосуддя» в Промисловому суді Самари: за відвід судді – видалення із залу?

25 жовтня в Промисловому районному суді Самари суддя Олена Кривошеєва винесла рішення за позовом нібито потерпілих у Справі психологів» до Марини Герасимової. Нагадаємо, уявні «жертви» Катерина Соловйова, Євгенія Грахова і Світлана Андрєєва зажадали з Марини Герасимової 4 мільйона рублів за якийсь «шкода здоров’ю. Однак, на думку адвокатів, правозахисників і незалежних експертів ніякої шкоди їх здоров’ю завдано не було.

Є думка, що неіснуюче «злочин» спочатку було просто вигадано слідчим Хаустовым спільно з співробітниками ЦПЭ. Потім експерти, які діють в інтересах «слідства», надали цим фантазіям видимість доказів, «знайшовши» у здорових громадянок «тяжка шкода» там, де його взагалі немає. Про це не раз публічно заявляли незалежні і авторитетні експерти, але суд не захотів почути. Також, як слідчі не хочуть бачити ознаки явної брехні в діях «своїх» експертів, хоча відомості про це є навіть у проведеному вироку суду.

Нібито постраждалі і секретар Граховой після засідання апеляційного в облсуді.

Незважаючи на всі розгромні доводи і докази сторони захисту, суддя Нефтегорского районного суду Владислав Лопутнев не зважився поліпшити судову статистику і виніс обвинувальний вирок. Колегія Самарського облсуду під керівництвом Ольги Плисяковой формально прослухала, але не почула доводи захисту в апеляції. І тепер нібито «постраждалі» хочуть роздобути чужі гроші за очевидно вигаданий і неіснуючий «шкоду», користуючись безправним становищем Герасимової, що є на нашу думку, справжньою жертвою політичних репресій.

Причому, навіть за висновками ангажованих слідству експертиз, Марина Герасимова не має ніякого відношення до міфічного «тяжкого шкоди», раптово «пригоди» у зовні здорових Андрєєвої та Соловйової. Але самарські суди, мабуть, сліпо слідуючи не законом, а чиєюсь вказівкою, йдуть назустріч бажанням уявних «жертв» заробити на чужій біді.

Політв’язень Марина Геарсимова особисто брала участь на засіданні. Фото: ІА “А якщо чесно!”

Так і суддя Олена Кривошеєва з Промислового районного суду Самари, ймовірно порахувала, що «потерпілі», якщо не 4 мільйони, то хоча б 210 тисяч рублів «заробили» на кримінальному переслідуванні політв’язнем Герасимової. Граховой, яка навіть до суду не з’явилася, присудили 110 тисяч, Андрєєвої та Соловйової, напрягавшим в суді свої театральні таланти, по 50 тисяч рублів. Не виключаємо можливості того, що це рішення буде скасовано в апеляційній інстанції.

В ході засідання адвокатам Герасимової довелося буквально долати перепони, вибудовуються перед ними суддею. З коментарів учасників процесу відомо, що з двох десятків клопотань, заявлених стороною Герасимової, жодне не було задоволено. Суддею не був прийнятий і зустрічний позов Марини Герасимової, хоча закон прямо говорить про наявність у засуджених права на судовий захист. А коли представник політв’язнем заявив відвід самої судді Кривошеєвої, то та в сказі зовсім видалила його з зали суду! Зі слів судового пристава, на його пам’яті давно не було таких емоцій з боку судді, при виставленні адвоката за двері за виклад своєї позиції по справі.

Цілком можливо, що настільки різка реакція була викликана скаргою на суддю, поданої голові Промислового районного суду Тетяні Керосировой представником Герасимової після попереднього судового засідання у справі. Нагадаємо, що у першому засіданні суддя заборонила вести аудіозапис відбувається в суді навіть учасникам процесу, що на наш погляд, просто розуму незбагненно.

Що до нібито «потерпілих», то, повторимося, до суду дійшли лише Андрєєва і Соловйова. Про театральні таланти Світлани Андрєєвої можна судити по її вмінню миттєво перевтілюватися. У залі суду Андрєєва – безневинна жертва, а в коридорі Нефтегорского районного суду прямо на камеру погрожує розправою родині журналіста. Все це є на відео в мережі.

Сторона захисту і політв’язень Марина Герасимова.

Або візьмемо сценарій її дій на засіданні в Залізничному районному суді Самари за позовом Андрєєвої про присвоєння чужого приміщення. Тут Андрєєва, яка має сильне прагнення привласнити нерухомість колишньої колеги, і явно переграє, скаржилася судді ніби їй загрожують, складала небилиці про те, що її нібито зустрічають якісь люди і кричать на неї, навіть розклеювання які-то про неї поширюють всюди (згадаймо відео з погрозами Андрєєвої родині журналіста!)

Хоча всі ці вочевидь вигадані історії, не знайшли підтвердження в суді, Світлана Андрєєва вигідно використовувала роль «жертви», під цим приводом «віджавши» офісне приміщення колишньої колеги. Причому формально відповідачем за позовом Андрєєвої виступала … «потерпіла» Катерина Соловйова, з вигодою для себе перепродавшая чужий офіс.

Неправда, дуже схоже на рейдерське захоплення чужої нерухомості під прикриттям ролі невинних «жертв» злочини? Злагодженість дій і наявність змови між Андрєєвої та Соловйової, на нашу думку, кричуще очевидні.

На наш погляд, проявилася справжня личина Світлани Андрєєвої і в «скандал з замурованими». Її «близький друг» Павло Мусорин заявив, що замурував людей живцем у салоні краси саме за вказівкою Світлани Андрєєвої! Вибивши чужу двері і закладаючи вхід, за яким знаходилися люди, цеглою, Мусорин з Андрєєвої теж прикривалися роллю «жертв» злочину.

“Потерпілі” у Справі психологів.

Пропонуємо читачеві самому розібратися, хто в цій історії реальна жертва, а хто злочинець. Впевнені, що час розставить по своїх місцях. За вже усталеним у народі думку, відбулися судові рішення не мають нічого спільного зі справедливим правосуддям на основі закону.

Судове рішення Олени Кривошеєвої може бути оскаржена сторонами в Самарський обласний суд.

Ми стежимо за розвитком подій.