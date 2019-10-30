В Украине могут отменить школьные олимпиады

Сейчас работники сферы образования активно обсуждают данное предложение. С такой инициативой выступил бывший директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук.

Высказался об этом он на странице в Facebook, где заявил, что менее всего олимпиады нужны самим ученикам. По его словам, школьные олимпиады — пустая трата государственных денег, информирует clutch.ua.

Ликарчука возмутило, что, по сути, во всех олимпиадах участвуют одни и те же дети. И в период проведения у них практически нет выходных, огромная нагрузка, но результата и выгоды с этого практически никакой.

Игорь Ликарчук также заявил, что проведение школьных олимпиад выгодно только тем, кто их организовывает, потому что без этого у них не будет работы. А также директорам школ и учителям — для того, чтобы определить рейтинг и доказать высшему начальству, что «они что-то делают».

Эксперт считает, что их должны проводить университеты, которым это интересно, но за собственные средства. А не выделять для этого деньги из местного бюджета.

: newformat.info

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