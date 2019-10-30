71-летняя мама Илона Маска удивила роскошным чувством стиля (фото)

Мама Илона Маска не перестает удивлять общественность яркими и стильными образами. В 71 год Мэй Маск не боится демонстрировать самые эпатажные и нежные луки, при этом она всегда выглядит очень женственно. Об этом сообщает clutch.ua.

Мэй Маск, в отличии от своих коллег по индустрии моды, продолжает появляться на обложках модных журналов. Несмотря на то, что ей 71 год, ее лицо востребовано, а стилисты учатся от нее, как комбинировать вещи и создать невероятные образы.

На днях мама Илона Маска посетила мероприятие в честь 10-й годовщины Катарского научно-технологического парка. Пригласили женщину в качестве, обладателя престижной американской премии «Выдающийся предприниматель в области питания».

О том, что модель приглашена на торжество, Мэй сообщила своей страничке в социальной сети в Instagram и прикрепила фотографию, где она позирует в элегантном оливковом костюме: длинная расклешенная юбка и приталенного жилет, надетый поверх черной блузки. Завершили образ туфли с острым передком меленьком каблучке, которые украшены декоративными камнями.

«Я была удостоена чести быть на 10-й годовщине Катарского научно-технологического парка, отмечая достижения десятилетия в области прикладных исследований, инноваций и предпринимательства», – написала в своей блоге мама Илона Маска.

: hyser.com.ua