На Київщині мати викинула немовля з вікна багатоповерхівки – поліція

У місті Біла Церква Київської області мати викинула свою новонароджену дитину з вікна квартири. Поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

“Тіло немовляти виявила біля багатоповерхового будинку місцева жителька Білої Церкви і про жахливу знахідку повідомила до поліції”, – йдеться в повідомленні.

Поліцейські виявили тіло новонародженої дівчинки, шия якої була обвита пуповиною, та залишки плаценти. За наявними біологічними рештками також встановлено, що дитину могли викинути з квартири, розташованої на 7-му поверсі.

“Породіллею виявилась 20-річна молода жінка. Працівникам поліції вона пояснила, що пологи у неї сталися напередодні. Перебуваючи в стані, викликаним пологами, мати викинула свою новонароджену дитину з вікна квартири”, – йдеться в повідомленні.

Тіло новонародженої дівчинки направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. Наразі за станом здоров’я 20-річна мати, яка виховує малолітню доньку, перебуває у лікарні.

“За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 117 (Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк”, – йдеться в повідомленні.

Слідство встановлює причини такого вчинку матері-породіллі.