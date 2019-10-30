Рики Мартин со своим мужем в четвертый раз стали родителями

Популярный певец Рики Мартин, который в конце прошлого года в третий раз стал отцом, снова поделился радостным событием – их семья с мужем Джованом Йосефом стала больше. Суррогатная мать родила звезде сына. Для 47-летнего Мартина это уже четвертый ребенок, а вот для 35-летнего Джвана – второй.

Своим счастьем родители поделились на Instagram-страницах. Публикации Мартин и Йосеф сопроводили снимком, на котором позируют с новорожденным сыном.

“Родился наш сын Рен Мартин-Йосеф”, – написал счастливый звездный отец Рики Мартин.

Стоит добавить, что Рики Мартин и Джован Йозеф воспитывают также близнецов Маттео и Валентино, которые родились в 2008 году. Люсия стала их первым совместным ребенком.

: segodnya.ua