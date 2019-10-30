Рада планує підвищити надбавку за догляд інвалідам з дитинства

Народні депутати ухвалили за основу законопроект щодо підвищення інвалідам з дитинства надбавки за догляд. Відповідне рішення підтримали 324 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Проект Закону 2031 про внесення змін до статті 3 Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд сприятиме посиленню соціального захисту осіб з інвалідністю, які не можуть самостійно забезпечувати своє проживання.

Втім ряд нардепів наголосив, що законопроект передбачає лише підвищення надбавки на догляд, але не збільшує розмір самої соціальної допомоги.

: dialogs.org.ua

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