Що робити, щоб не захворіти на рак: прості поради

Фахівці Всесвітнього фонду досліджень раку спільно із співробітниками Американського інституту онкології опублікували рекомендації, які дозволяють знизити ймовірність розвитку злоякісної пухлини.

Як передає НАРОДНА ПРАВДА, вчені кажуть, у 40% випадків можна своїми силами запобігти розвитку раку в людському організмі.

Дотримуватися цих рекомендацій досить просто:

Потрібно контролювати вагу – вчені говорять, що чим більше жиру, тим вище ризик розвитку пухлин. Не так давно лікарі встановили зв’язок між ожирінням і 12 видів раку. Серед них: рак передміхурової та молочної залоз, шлунка, печінки, ротової порожнини і глотки, кишечника, жовчного міхура, нирок, стравоходу, підшлункової залози, матки.

Потрібно зберігати фізичну активність – рівень помірної фізичної активності повинен бути не менше 150 хвилин на тиждень.

Відмовитись від шкідливих звичок – обмежити вживання фаст-фуду, продуктів з високим вмістом жиру, крохмалю або цукру, уникайте штучних добавок, алкоголю і тютюнових виробів. Лікарі кажуть, що здоровий раціон – це овочі, фрукти, цільнозернові і бобові.

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