«Я фермер з Коломийського району»: Нардеп від «СН» Тимофійчук не зміг пояснити, як потрапив у Раду

Нардеп від «Слуги народу» Володимир Тимофійчук обмовився, що до того, як потрапив у парламент, був фермером у «Коломийському районі». Про це він сказав у короткому інтерв’ю «Радіо Свобода».

На питання журналістки про його політичній кар’єрі, депутат не зміг відповісти. Він двічі попросив повторити питання, а потім сказав: «Потім, коли буде час зустрінемося».

«Допомагав президенту. Нашому. Так…еееее. Законопроекти я не пропонував. Я нічого не обіцяю, не обіцяв нічого», — додав Тимофійчук.

У нього знову запитали, за які професійні якості його включили в команду Володимира Зеленського. На це нардеп відповів: «Професійні аграрні».