Росія запустила ядерне зброю судного дня»: видовищне відео

У Росії атомний підводний човен стратегічного призначення проекту 955А «Борей-А» «Князь Володимир» вперше провела стрілянину міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) «Булава».

Про це повідомляє «ТАСС» з посиланням на Міноборони Росії. Як відомо, цю установку називають «зброєю судного дня».

Російські військові відзвітували, що випробування пройшли в Білому морі. Під час пуску субмарина перебувала під водою.

У Росії похвалилися, що запуск нібито пройшов у штатному режимі. «Булава» була випущена на полігон Кура на Камчатці, навчально-бойові блоки ракети досягли полігону в призначений час, стверджують у Москві.