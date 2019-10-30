Як депутати у в’язницю не сідають: ТОП-10 способів уникнути ув’язнення

Журналісти проаналізували найгучніші депутатські скандали і виділили топ-10 способів, завдяки яким народні обранці вислизають з рук Феміди. Є у них недоторканність чи ні — не має ніякого значення.

Зняття недоторканності з народних депутатів стало для українців справжньою «перемогою». І це не дивно, адже стільки років, від виборів до виборів, наші політики переконували: депутатський імунітет є причиною майже всіх наших бід. Зникне недоторканність — і нарешті заживемо! І ось, за що депутати боролися, на те і напоролися — таки зняли недоторканність, пише проект УП Вибори. Але чи це дійсно надійний спосіб посадити злочинців з Верховної Ради?

Борислав Розенблат, Ігор Мосійчук, Олександр Онищенко, Вадим Новинський — це далеко не повний перелік народних депутатів, які «засвітилися» в корупційних і кримінальних скандалах і були позбавлені парламентського захисту. Однак, незважаючи на це, жоден з цих та інших «доторканних» депутатів так і не «сів» за грати.

Все тому, що є купа способів «обійти» українське законодавство і вийти сухим з води, — переконують спецпроект «Вибори вибори» і партнер Юридичної компанії «Міллер» Олексій Носов.

Тому разом з експертом ми проаналізували найгучніші депутатські скандали і виділили топ-10 способів, завдяки яким народні обранці вислизають з рук Феміди. Є у них недоторканність чи ні — не має ніякого значення.

Спосіб 1. Свої люди скрізь

Перш ніж почати свідомо порушувати закон, кожен професійний «розбійник», як правило, знаходить «своїх людей» у відповідних органах. Чим їх більше — тим краще. Прокуратура, суди різних інстанцій, інші слідчі органи або навіть експертні центри — зв’язку сприяють тому, щоб злочин залишився нерозкритим або вина — недоведеною. Якщо немає своїх людей, заводять друзів, де такі зв’язки є.

«Треба мати своїх людей в органах, або мати людей, які мають своїх людей. Ті ж професійні юристи, вони мають певні зв’язки. Якщо депутату, міліціонеру, будь високопосадовцю буде відомо, що на нього планується кримінальну справу або зареєстровано вже кримінальне провадження за фактом його певних дій, то він за допомогою юристів або власних ідей може вже будувати якусь стратегію — не бути, не отримувати процесуальні документи, бігти за кордон, впливати на свідків, якщо йому відомі дані» , — пояснює Олексій Носов.

Спосіб 2. Не отримувати підозра

Основний спосіб загальмувати слідство вже на початковому етапі — не отримувати повідомлення про підозру.

Раніше у депутатів була спеціальна процедура — генпрокурор формує подання про притягнення до відповідальності, передає його в парламент, де підозрюваний повинен надати пояснення. Але навіщо, якщо можна просто заздалегідь дізнатися про вручення підозри?

Саме так, схоже, зробили колишні депутати Олександр Вілкул, Сергій Дунаєв та Дмитро Колесніков, коли їх підозрювали у зловживанні службовим становищем. Вони просто не приходили на роботу в парламент.

Олександр Вілкул. Фото: Facebook-сторінка екс-нардепа

Зняття недоторканності, звичайно, обходить необхідності отримувати згоду на притягнення від Верховної Ради. Але це не завадить депутатам, як і раніше, заздалегідь знати про справи проти себе і поїхати, наприклад, за кордон, звичайно ж, попередивши своїх юристів, що отримувати підозра їм теж не можна.

«Особа вважається підозрюваним, щодо нього можна обирати запобіжний захід, направити справу до суду з обвинувальним актом, збирати докази його провини, коли особі оголошено про підозру. Вона повинна його отримати. Дуже виняткові випадки, коли підозра направляється за адресою заочно. Тобто без отримання особисто. В даному випадку основний спосіб уникнути покарання — це просто дізнатися про те, що планується залучення до кримінальної відповідальності», — коментує Олексій Носов.

Спосіб 3. Занести гроші

Нагадуємо, що незважаючи на зняття недоторканності, корупцію в країні ми все ж не побороли. Тому для корупціонерів гроші досі залишаються ефективним способом уникнути відповідальності.

«Основним способом уникнути відповідальності, на жаль, у нашій країні залишається корупція в правоохоронних органах. Тому, незалежно від наявності або відсутності депутатського мандата, особа, у якого є гроші, — а у депутатів в основному вони є, — може уникати відповідальності»,- розповідає Олексій Носов.

Справедливості заради додамо, що гроші беруть не лише правоохоронці. Сума та рівень, на якому практикують підкуп, залежить від широти знайомств і товщини гаманця підозрюваного. Також мають значення апетити слідчих, суддів чи прокурорів.

Цю інформацію підтверджує джерело в правоохоронних органах.

За його даними, про знайдених в бардачку авто наркотики часто готові забути за плату від 1,5 до 3 тисяч доларів прямо на місці.

Якщо ж хтось зазіхнув на землю і незаконно будує свій будинок вартістю 100 твсяч доларів, доведеться заплатити 30-50 тисяч.

Якщо суд першої інстанції не прихильний до порушника закону, питання намагаються вирішувати в апеляції за 15-20 тисяч доларів.

Якщо вкрали у держави — сума також залежить від розміру крадіжки.

Посередникам, як правило, теж доводиться доплачувати.

Спосіб 4. Впливати на свідків

Ми перейшли до тих способів, які актуальні на стадії розслідування і судового процесу. Одна з уразливих сторін слідства — свідки. Як мінімум тому, що їх можна придумати і нескінченно запрошувати для заслуховування в судовому залі. Суддя не може в цьому відмовити, а якщо відмовить — актуалізується описаний нижче спосіб.

Також підозрювані можуть впливати на діючих свідків. Приміром, залякувати або задобрювати. Втім, в деяких випадках зловмисники не гребують і зухвалими способами. А якщо злочинцю вдасться домовитися з потерпілими, і ті скажуть про нього добре слово в суді, то слід очікувати, що це теж може вплинути на рішення суду.

«Багато було випадків, коли свідків вбивали, або підкуповували, або вони зникали взагалі. В даному випадку в нашій країні йде війна, і ніщо не заважає вивозити свідків у зону АТО. Тобто варіантів багато, і всі вони залежать виключно від рівня моралі, страху за життя і подальше майбутнє»,- коментує Олексій Носов.

Спосіб 5. Вийти під заставу

Слід зауважити, сам по собі запобіжний захід у вигляді застави не є поганою. Адже вона передбачає внесення певної суми коштів замість перебування в слідчому ізоляторі і на додачу — дотримання певних зобов’язань. При цьому людина залишається на волі.

Але якщо людина досить сміливий і відчуває запах смаженого, то саме застава — хороша можливість втекти за кордон, спілкуватися зі свідками або приховувати докази своїх діянь. Варто також додати, що коли зникає резонанс з приводу гучних справ, і вони перестають бути цікавими, запобіжний захід можуть і не продовжити.

«У справі Бориса Розенблатта орган досудового розслідування ініціював питання про притягнення його до відповідальності, але йому було обрано запобіжний захід у вигляді застави. Це нібито була гарантія того, що особа буде виконувати покладені на нього обов’язки. Застава була оплачена, йому одягли електронний браслет. Активні дії по кримінальному провадженню були саме в момент, коли був резонанс, коли про це писали в засобах масової інформації. Потім минув деякий час, строк дії рішення про використання електронного браслета закінчився, ніхто її не продовжив», — п игадуе Олексій Носов.

Спосіб 6. Захворіти

Чим не можуть похвалитися українські чиновники, то це міцним здоров’ям. Нерідко тільки на їх шляху попадається стресова ситуація у вигляді підозри в злочині або того гірше — суд, вони починають хворіти. Або ні, але це ще треба довести. Серед дуже хворих політиків не погано згадати Геннадія Корбана, Романа Насирова або Ігоря Мосійчука.

Роман Насиров. Фото: СХЕМИ

«Хвороба не перешкоджає врученню підозри. Якщо особа здатна керувати своїми діями, розуміє, що вона робить, то про підозру можна повідомити. Але одна з підстав зупинення кримінального провадження або зупинення провадження слідчих дій є саме хвороба, підтверджена відповідним медичним висновком. Тому для того, щоб затягти терміни, придумати щось або бігти, вони хворіють, а потім в суді намагаються довести, що це була саме хвороба, а не якесь вигадане перебування в лікарні», — розповідає Олексій Носов.

«Можливий ще варіант, коли ставиться під сумнів осудність людини. Тобто, він в силу свого психічного розладу не був здатний розуміти значення своїх дій і керувати ними. Тут взагалі людина звільняється від кримінальної відповідальності. Але це не історія про народних депутатів — зазвичай таким чином від відповідальності у нас звільняються хворі шизофренією», — додає директор Центру психічного здоров’я і моніторингу наркотиків і алкоголю Моз України Сергій Шум.

На безумство в прямому сенсі жоден з депутатів ніколи не йшов, адже це остаточно поставить хрест на їхній кар’єрі. А ось виразка шлунка або інфаркт міокарда — це не так страшно. Головне — схрестити пальці за спиною і викликати співчуття, щонайменше у свого електорату.

Спосіб 7. Розтягти задоволення

Пам’ятайте майже 800 сторінок обвинувального акта Насирова? А затягування і зрив засідань адвокатами Владислава Мангера? А зрив суду захистом Януковича? А агресивні вигуки і відводи Юрія Крысина? Все це добре знайома техніка затягування судового процесу.

«Європейські стандарти дуже багато дозволяють, особливо щодо способів і методів захисту обвинуваченого. Тому захисники можуть використовувати майже будь-які способи для захисту. І в цьому праві їх неможливо обмежити», — пояснює Олексій Носов.

Владислав Мангер. Фото: Ратинського В’ячеслав, УНІАН

До методів затягування належать перелічені вище виклики свідків та експертизи, а також численні клопотання, відводи прокурорів чи суддів, апеляції.

«Кожна помилка судді записується адвокатами і подається адвокатами. Навіть формальна, навіть якщо всі розуміють, що там все нормально було досліджено. Не надав слово, не задовольнив клопотання, не в тому порядку дав висловитися адвокатам, все — апеляція, а вона може затягнути виробництво ще на кілька років», — додає Носов.

За словами адвоката, розтягнути судовий розгляд можна до 10-15 років, після чого особа автоматично можуть звільнити від відповідальності.

Спосіб 8. Профнепридатність правоохоронців

Іноді для того, щоб уникнути відповідальності дійсно можна нічого не робити. За зловмисника це можуть зробити непрофесійні працівники органів досудового розслідування. На жаль, не всі з них добропорядні і відповідально роблять свою роботу. Кожна помилка слідства в залі суду буде вщент розбита адвокатом.

«Основне питання доказування в кримінальному процесі — це належність і допустимість доказів. Тобто вони були отримані належним і законним шляхом і дійсно підтверджують певний факт. Якщо мають місце порушення під час проведення досудового розслідування, то при увазі захисника обвинуваченого це також можна розбити. Навіть якщо де-факто ми розуміємо, що особа винна, однак у нас немає фактичних доказів цього, то особа виправдовують»,- пояснює Олексій Носов.

Звичайно, про непрофесіоналізм можна і домовитися. За окрему ціну недобросовісні правоохоронці можуть навмисно робити помилки в документах або, наприклад, порушувати процедури при обшуку. Але для цього вже потрібні або зв’язки, або гроші, або те й інше.

Спосіб 9. Призначати експертизу

Цей метод затягування треба виділити серед інших. Призначення експертиз застосовується захистом не завжди для того, щоб дійсно виправдати підсудного. Навіть якщо мова не йде про підкуп експертів, цей спосіб все одно себе виправдовує, адже виграє багато часу.

«Хороший спосіб затягування будь-якого судового процесу — це призначення експертизи. Тому що експертних установ в основних Києві два — це КНИС і НДЕКЦ, і у них дуже велика завантаженість. Органи досудового розслідування — Національна поліція, НАБУ, ДБР, органи прокуратури — все призначають експертизи. і коли суд задовольняє клопотання сторони захисту про призначення будь-якої експертизи, це відтягує розслідування на півроку-рік. А через півроку-рік свідок може зникнути, може доказ прірву, зіпсуватися або загубитися. І тому основним способом, якщо вже чиновник дотягнув процес притягнення до відповідальності аж до судового розгляду, то вже в судовому розгляді основний спосіб — це затягування процесу», — коментує Олексій Носов.

Спосіб 10. Під покровом адвоката

Професійні захисники бувають різні, втім, не скористатися непрофесіоналізмом слідчих, мабуть, не може ніхто. Як ми вже писали вище, є чимало способів уникнути або відтягнути відповідальність. Частина з них цілком коректні, а деякі — потребують трохи зухвальства.

«Хороший, професійний, трошки нахабний адвокат може з допомогою того, що слідчі не розуміють всіх положень закону, ввести в оману органи слідства, тиснути на них професійними знаннями, досвідом, навіть говорити неправду про те, що він працює на місці обшуку. І це також дозволяє певні речі, які відшукуються, заховати, знищити, забрати. Адвоката обшукати не можуть. Обшукують приміщення — адвокат може флешку з необхідними файлами, наприклад, забрати, покласти в кишеню»,- розповідає Олексій Носов.

Як видно з досвіду, зняття депутатської недоторканності це зовсім не гарантія того, що корупціонери або вбивці з мандатом отримають по заслугах.

Однак завдяки популізму та передвиборчих обіцянок політиків недоторканність стала червоною ганчіркою для виборців. Тому Володимир Зеленський і «Слуга народу» скасували депутатський імунітет, щоб додати нові балів до свого рейтингу.

У нинішній ситуації, коли влада все більше концентрується в одних руках, зняття депутатської недоторканності несе певні загрози. Відсутність імунітету посилює можливості президента і його Офісу контролювати своїх «неслухняних» нардепів через керівництво силових структур і Генпрокуратури.

«Під роздачу» також можуть потрапити політичні опоненти влади й опозиціонери, серед яких не тільки однойменні партії, але і проєвропейські сили. Без реальних гарантій захисту від кримінального переслідування опозиція не буде засобом стримування влади від зловживань.

До того ж, умови, при яких з нардепів зняли недоторканність, трохи, так би мовити, імпотентні — адже ця норма прописана лише в Конституції. Тому, якщо буде політична воля, одних нардепів можна «посадити» дуже швидко, а з іншими процес можна «затягнути» — як бачите вище, всі можливості для цього є.

Сподіватися можна тільки на відповідальність і свідомість народних депутатів, у тому числі з монобольшинства.

Дарина Рогачук, Надія Суха; опубліковано у виданні Українська правда — вибори