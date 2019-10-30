У Києві на місці пам ” ятника Леніну встановили нову скульптуру

На бульварі Тараса Шевченка на місці поваленого пам ” ятника Леніну встановили нову скульптуру під назвою “Протистояння”.

Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням коментар директора департаменту культури Діани Попової.

“Скульптура “Протистояння” – це спроба оформити у візуальний образ відчуття внутрішньої напруги, конфлікту, нестримної сили, що не піддається контролю розуму. Головним важелем у житті завжди залишається щось, що є вищим навіть за пам’ять.

Таким важелем, що утримує на поверхні, є усвідомлення себе вільним”, – йдеться у повідомленні. Проєкт скульптури авторства Олексія Золотарьова переміг у конкурсі від Українського кризового медіа-центру для експозиції “Ціна свободи”.