Співробітник НБУ «погорів» на хабарі в $50 тисяч

Правоохоронці затримали головного спеціаліста Національного

банку України на хабарі у $50 тис., повідомила прес-служба прокуратури Києва.

«Зазначену суму головний спеціаліст НБУ зажадав від

директора приватного підприємства, який займається діяльністю з обміну

валюти, за сприяння в отриманні безстрокової генеральної ліцензії НБУ на

здійснення таких послуг», – розповіли в прес-службі.

Чоловіка затримали під час передачі частини хабара в розмірі

$40 тис. у будівлі НБУ на Печерську. Затриманому готують повідомлення про підозру

з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (замах на

шахрайське заволодіння чужим майном, вчинене в особливо великих

розмірах) Кримінального кодексу України.

У прес-службі НБУ заявили, що затриманий не є

працівником структурного підрозділу, який видає ліцензії на валютні

операції. Він не займає керівну посаду, а працює в департаменті

господарського забезпечення Нацбанку.

У НБУ стверджують, що рішення щодо видачі ліцензій приймаються

колегіальним органом на підставі укладення низки департаментів, що робить

неможливим вплив однієї людини на процес прийняття таких рішень.

У Національному банку планують провести внутрішню перевірку

і наголосили, що готові допомагати слідчим заради об’єктивного

розслідування.

ЗАТРИМАНО ПРАЦІВНИКА НБУ, ЯКИЙ ЗА 50 ТИС. ДОЛАРІВ США ОБІЦЯВ ПІДПРИЄМЦЮ СПРИЯННЯ В ОДЕРЖАННІ ЛІЦЕНЗІЇ НА ОБМІН ВАЛЮТИУ…

Posted by Прокуратура міста Києва on Tuesday, October 29, 2019

Раніше SKELET-info повідомляв, що у Львові за хабар оштрафували проректора університету.