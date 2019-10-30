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Співробітник НБУ «погорів» на хабарі в $50 тисяч

30.10.2019

Правоохоронці затримали головного спеціаліста Національного
банку України на хабарі у $50 тис., повідомила прес-служба прокуратури Києва.

«Зазначену суму головний спеціаліст НБУ зажадав від
директора приватного підприємства, який займається діяльністю з обміну
валюти, за сприяння в отриманні безстрокової генеральної ліцензії НБУ на
здійснення таких послуг», – розповіли в прес-службі.

Чоловіка затримали під час передачі частини хабара в розмірі
$40 тис. у будівлі НБУ на Печерську. Затриманому готують повідомлення про підозру
з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (замах на
шахрайське заволодіння чужим майном, вчинене в особливо великих
розмірах) Кримінального кодексу України.

У прес-службі НБУ заявили, що затриманий не є
працівником структурного підрозділу, який видає ліцензії на валютні
операції. Він не займає керівну посаду, а працює в департаменті
господарського забезпечення Нацбанку.

У НБУ стверджують, що рішення щодо видачі ліцензій приймаються
колегіальним органом на підставі укладення низки департаментів, що робить
неможливим вплив однієї людини на процес прийняття таких рішень.

У Національному банку планують провести внутрішню перевірку
і наголосили, що готові допомагати слідчим заради об’єктивного
розслідування.

ЗАТРИМАНО ПРАЦІВНИКА НБУ, ЯКИЙ ЗА 50 ТИС. ДОЛАРІВ США ОБІЦЯВ ПІДПРИЄМЦЮ СПРИЯННЯ В ОДЕРЖАННІ ЛІЦЕНЗІЇ НА ОБМІН ВАЛЮТИУ…

Posted by Прокуратура міста Києва on Tuesday, October 29, 2019

Раніше SKELET-info повідомляв, що у Львові за хабар оштрафували проректора університету.

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