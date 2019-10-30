Курсанти інституту ФСВП намагалися вбити однокурсницю з-за кредиту, отримали від 8 до 10

Кузбасские курсанти інституту ФСВП, намагалися вбити однокурсницю з-за кредиту, отримали від 8 до 13 років колонії



Суд ухвалив вирок відносно трьох курсантів новокузнецького ФСВП, намагалися вбити однокурсницю, повідомляє прес-служба прокуратури Кемеровської області. “Всі засуджені оскаржили вирок. Кемеровський обласний суд залишив їх скарги без задоволення, а вирок – без зміни. Вирок вступив в законну силу”, – йдеться в повідомленні на сайті прокуратури.

У липні Центральний районний суд Новокузнецька виніс обвинувальний вирок трьом курсантам ФСВП за замах на вбивство однокурсниці. У грудні 2017 року один з курсантів умовив однокурсницю взяти для нього кредит на 270 тисяч рублів і обіцяв погасити зобов’язання по кредиту в короткі строки, проте свою обіцянку не виконав, і дівчина стала регулярно нагадувати йому про борг. Щоб не повертати борг, зловмисник запропонував двом однокурсникам вбити дівчину, пообіцявши грошову винагороду.

Замовник під надуманим приводом виманив потерпілу з дому, а в цей час двоє виконавців, використовуючи дублікат ключа, проникли у її квартиру і стали чекати жертву. Коли дівчина зайшла додому, зловмисники вдарили її битою по голові і спробували задушити ременем. Коли дівчина втратила свідомість, молоді люди покинули місце події у впевненості, що вона померла.

Потерпіла була виявлена своїми однокурсниками: ті прийшли до неї додому, коли потерпіла не прийшла на навчання. Її госпіталізували із забоєм головного мозку, переломом черепа, численними забоями тіла. Троє курсантів отримали термін від 8 років 6 місяців до 13 років у виправній колонії суворого режиму, з них стягнута компенсація моральної шкоди потерпілої в розмірі 2,5 мільйона рублів.