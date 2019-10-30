Кейт Миддлтон и принц Уильям заключили брачный контракт (фото)

Кейт Миддлтон и принц Уильям заключили важный контракт во время отдыха

Супруга британского принца Уильяма, герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон, подписала брачный контракт.

Об этом стало известно недавно. Как оказалось, пара заключила контракт еще задолго до свадьбы. Условия договора обнародовала писательница Кэти Николь в книге «Кейт: Будущая королева», пишет Express.

Оказывается, 12 лет назад супруги поссорились, расставшись на какое-то время. Уильям решил вернуть Кейт, тайно увезя ее в романтическое путешествие на Сейшелы, где пара заключила договоренность.

Так, Уильям сказал Кейт, что всегда будет с ней. А в брачном же договоре супруги заключили — завести троих детей и все возникшие проблемы решать вместе.

: politeka.net