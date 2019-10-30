Українців попередили про посилення контролю на кордонах з Угорщиною

Консульство Угорщини в Ужгороді попередило про посилений контроль на пунктах перетину кордону.

Повідомляється, що мова йде про більш ретельну перевірку багажу. Відповідно, час очікування може зрости.

Зокрема це пов’язано з недопущенням на територію ЄС продуктів харчування, органічної продукції, засобів захисту рослин і тварин і т.д., які не мають відповідних сертифікатів.

Національна сільськогосподарська палата Угорщини повідомляє, що відповідно до Регламенту 2017/625 Європейського парламенту і Ради Європи буде максимально обмежений імпорт рослинної продукції без відповідних сертифікатів. Це зроблено для того, щоб на територію ЄС не потрапили шкідники, здатні викликати економічні і екологічні збитки.

Відповідний список заборонених для провезення на територію Угорщини продуктів буде оприлюднено наприкінці року.

: dialogs.org.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.