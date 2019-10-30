«Годину $100»: на засіданні Ради «слуга народу» Яременко домовлявся про зустріч з повією

Народний депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко вчора під час роботи в сесійному залі Парламенту переписувався в онлайн-мережі знайомств.

Делікатну листування сфотографував кореспондент сайту Літери.

Так, в смартфоні нардепа є два чату зі знайомствами: “Мережа знайомств Мам…” і “Loveeto”.

І під час голосування Яременко як раз читав анкету 32-річної жінки на ім’я Аліна, яка в анкеті вказала переваги: секс, зустріч, побачення. Також дівчина вказала, що її не цікавлять відносини.

Потім Богдан Яременко став листуватися з дівчиною, можливо, інший:

Яременко: …умови зустрічі з тобою?

Дівчина: Привіт. Твоє місце. Захищений Секс, класика і кричав. Анальний – табу. Година – 100 доларів. Дві години – 150. На ніч не залишаюся. Побажання можна.

Варто відзначити, що Богдан Яременко є головою комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

У Богдана Яременка є дружина Вікторія і двоє дітей – дочка і син.

Декларація про доходи Яременко відсутній на сайті Національного агентства з протидії корупції.