Боротьба з корупцією обійшлася бюджету майже в п’ять мільярдів

Видатки державного бюджету України на
антикорупційні органи зросли до 4,6 млрд гривень при доходах в 1,5 млрд
гривень. Про це повідомив фінансовий експерт Віктор Скаршевський на своїй сторінці
у Facebook.
«Витрати держбюджету на антикорупційні органи беруть своє
початок 2015 року. За 6 років на 6 антикорупційних органу видатки держбюджету
складуть 12,3 млрд грн. Витрати на «антикорупцію» з 2015 року збільшилися 26
разів (!): — з 178 млн грн у 2015 до 4,6 млрд грн у 2020 році», — повідомив
Скаршевський.
При цьому доходи держбюджету від боротьби з корупцією за 9
місяців 2019 року склали 1,5 млрд грн.
Експерт зазначив, що українські платники податків на
антикорупційні органи витрачають близько $500 млн (включаючи плани на 2020
рік), а відповідного результату не спостерігається.
«При цьому ми спостерігаємо постійні скандали між
антикорупційними органами, то нічні посиденьки вдома у президента (вже
колишнього), то прослуховування в акваріумі, то прослушку у вентиляційній системі, то
звинувачення один одного в державній зраді і так далі і тому подібне. При цьому
корупції менше не стає. Якщо не більше. І ніхто з топ-корупціонерів
досі не покараний Мені одному здається, що українські громадяни надто дорого
платять за цей антикорупційний цирк?» — підсумував Скаршевський.
ФІНАНСУВАННЯ “АНТИКОРУПЦІЇ” АБО АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ЦИРКРасходы держбюджету на антикорупційні органи беруть своє…
Posted by Viktor Skarshevsky on Monday, October 28, 2019
Раніше SKELET-info повідомляв, що в Україні вже найближчим часом може з’явитися новий закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.