Боротьба з корупцією обійшлася бюджету майже в п’ять мільярдів

Видатки державного бюджету України на

антикорупційні органи зросли до 4,6 млрд гривень при доходах в 1,5 млрд

гривень. Про це повідомив фінансовий експерт Віктор Скаршевський на своїй сторінці

у Facebook.

«Витрати держбюджету на антикорупційні органи беруть своє

початок 2015 року. За 6 років на 6 антикорупційних органу видатки держбюджету

складуть 12,3 млрд грн. Витрати на «антикорупцію» з 2015 року збільшилися 26

разів (!): — з 178 млн грн у 2015 до 4,6 млрд грн у 2020 році», — повідомив

Скаршевський.

При цьому доходи держбюджету від боротьби з корупцією за 9

місяців 2019 року склали 1,5 млрд грн.

Експерт зазначив, що українські платники податків на

антикорупційні органи витрачають близько $500 млн (включаючи плани на 2020

рік), а відповідного результату не спостерігається.

«При цьому ми спостерігаємо постійні скандали між

антикорупційними органами, то нічні посиденьки вдома у президента (вже

колишнього), то прослуховування в акваріумі, то прослушку у вентиляційній системі, то

звинувачення один одного в державній зраді і так далі і тому подібне. При цьому

корупції менше не стає. Якщо не більше. І ніхто з топ-корупціонерів

досі не покараний Мені одному здається, що українські громадяни надто дорого

платять за цей антикорупційний цирк?» — підсумував Скаршевський.

ФІНАНСУВАННЯ “АНТИКОРУПЦІЇ” АБО АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ЦИРКРасходы держбюджету на антикорупційні органи беруть своє…

Posted by Viktor Skarshevsky on Monday, October 28, 2019

Раніше SKELET-info повідомляв, що в Україні вже найближчим часом може з’явитися новий закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.