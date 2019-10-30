За допомогу в ліквідації ватажка ИГИЛ інформатор отримає до $25 млн

Інформатор, який допоміг вистежити ватажка ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдаді, отримає винагороду в розмірі до $25 млн.

Про це пише газета The Washington Post з посиланням на джерела.

“За словами офіційних осіб, очікується, що він отримає частину або всі $25 млн американського винагороди, яке було передбачено за голову аль-Багдаді”, – йдеться у публікації.

Даних про імені інформатора і навіть про його громадянство немає. Їх не розголошують в цілях безпеки.

За неофіційною інформацією, це араб-суніт, який хотів помститися ИГИЛ за смерть свого родича.

За словами іншого американського чиновника, інформатор захотів співпрацювати, оскільки втратив віру в аль-Багдаді. Цей чоловік був вхожий в оточення аль-Багдаді і в момент спецоперації, під час якої ватажок ИГИЛ підірвав себе, знаходився в тому ж будинку. Через два дні його вивезли з країни разом з сім’єю.

Інформатор спочатку зв’язався з курдами з “Сирійських демократичних сил”, пізніше ті повідомили про агента американцям.