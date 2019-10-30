У Маріуполі госпіталізували студентів, які виступали перед Зеленським

Медики госпіталізували 16 студентів з організації Українська Академія лідерства, яка раніше робила презентацію проектів, зокрема, для президента України Володимира Зеленського, на форумі в Маріуполі.

Про це в середу, 20 жовтня, повідомили в прес-центрі ДСНС.

“30 жовтня в ДСНС надійшла інформація, що в інфекційне відділення Маріупольської лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентерит госпіталізовано 16 студентів Української Академії лідерства”, – йдеться в повідомленні. Відзначається, що в даний час проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

На сайті Української Академії лідерства повідомляється про шести філіях організації в різних містах. Однак, в Маріуполі філії немає, що вказує на те, що госпіталізовані студенти – ті самі, які напередодні приїхали до Маріуполя для участі у форумі.