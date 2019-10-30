Буткевич: це не Зеленський повинен Коломойському, а всі ми повинні Коломойському, адже всі ми президенти

У своїй авторській програмі «Ч/Б – шоу» Богдан Буткевич закликав всіх критиків президента Зеленського стримати апетити і перестати щось вимагати від президента, бо ще перед тим, як стати главою держави він публічно заявив, що особисто він нічого нікому не повинен. Найцікавіше, що Зеленський не збрехав, він дійсно нікому нічого не винен, він повинен лише олігарха Коломойського, а це вже зовсім інша історія.

Буткевич зазначив, правда, є одна неприємна деталь. Під час своєї інавгураційної промови Зеленський сказав, що всі українці відтепер президенти, а не він один. Якщо мислити логічно, то, виходить, що ми всі повинні Коломойському. Перспектива не дуже, тому що олігарх Коломойський у нас живе за принципом: «всім, кому винен – прощаю», але от, що цікаво, люди, які живуть за таким принципом, як раз самі боргів не прощають. Тому, як не дуже хочеться бути належним Ігорю Коломойському.

Телеведучий зазначив, що у нього до останнього була надія, що Зеленський набагато розумніші в цьому сенсі, тобто, як тільки він стане президентом – він перше, що зробить – попрощається з Коломойським, щоб олігарх не почав гратися в історію про Тараса Бульбу, мовляв «я тебе породив – я тебе і вб’ю», але, як виявилося, Зеленський на прощання з олігархом не дуже й розраховує.