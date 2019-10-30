Новий керівник «Укрспирту» не з’явився на роботу: колектив звернувся в Кабмін

Трудовий колектив держпідприємства «Укрспирт» повідомив Прем’єр-міністра Олексію Гончаруку та міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Мілованову про неявку на роботу в. о. керівника Сергія Блескуна.

Відповідний лист опубліковано на Facebook сторінці ДП «Укрспирт».

«Трудовий колектив Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» висловлює Вам свою повагу і доводить до Вашого відома, що станом на 29 жовтня 2019 року, призначений в. о. директора ДП «Укрспирт» Блескун С. В. не з’явився на підприємство», — йдеться у зверненні.

Також наголошується, що 27 жовтня 2019 року відбувся позачерговий президія профспілкового комітету ООП АПК ДП «Укрспирт», на якому трудовий колектив державного підприємства висловився проти призначення Серія Блескуна своїм керівником.

Раніше повідомлялося, що держпідприємство «Укрспирт» отримало нового керівника.