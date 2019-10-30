Микола Крайній, страж кордону «ЛНР»

Хто контролює контрабанду і пересування ватажків терористів

Контррозвідка СБУ спільно з «ТСН.іа» розповідає громадськості про російських військових, які беруть участь в бойових діях на стороні «Л/ДНР».

На цей раз мова піде про начальника служби прикордонної охорони» так званого «міністерства державної безпеки ЛНР». Прізвище цієї людини ретельно приховувалася. Навіть найближчі підлеглі не знають справжніх персональних даних «головного прикордонника» окупованій Луганщини.

Ним виявився Микола Крайній, який народився 1 січня 1965 року в селі Самарське Петропавлівського району Дніпропетровської області України. Житель міста Таганрог Ростовської області.

На тимчасово окупованих територіях України використовує вигадане прізвище «Кравцов».

Кадровий офіцер ФСБ РФ, формально – військовий пенсіонер. Колишній співробітник Прикордонного управління (ПУ) ФСБ РФ у Ростовській області; зокрема, ще у 2010 році обіймав посаду старшого офіцера відділення розвідки оперативного відділу ПУ ФСБ в Ростовській області. Був зареєстрований за адресою розташування колишньої прикордонної комендатури в місті Таганрог (вулиця Портова, 1а). Нинішня адреса Крайнього в Таганрозі – 20-й провулок, будинок 98.

У 2012 році, вже після виходу на пенсію, колишній прикордонник вирішив зайнятися мирними справами і очолив приватну компанію, яка займалася ремонтом і обслуговуванням будівель і споруд

Проте щось пішло не так, і справи підприємства не склалися. Але в 2014 році почалася окупація Росією Донецької і Луганської областей. Кордон з Україною Крайній знав дуже добре й охоче відгукнувся на пропозицію колишніх колег з ФСБ повернутися до попереднього профілем діяльності.

В кінці 2014 року він спочатку був призначений на посаду заступника керівника служби прикордонної охорони (СПО) МГБ ДНР» з питань розвідки і займався, перш за все, створенням оперативних підрозділів цієї структури; згодом почав виконувати функції начальника штабу СПО. З метою приховування присутності представника російських спецслужб на окупованій території України, Крайній почав використовувати прізвище-прикриття «Кравцов».

Основна функція «Кравцова» в той час – розвиток прикордонної служби «ДНР» за зразком аналогічних структур у російської ФСБ. Також «Кравцов» неофіційно наглядав за керівниками «служби прикордонної охорони», спочатку — за колишнім українським прикордонником, який перейшов на бік окупантів — Володимиром Самодєдом, 1957 року народження.

Після звільнення Самодеда його місце зайняв інший зрадник, на цей раз з числа колишніх співробітників МВС України – Георгій Рудих, 1964 року народження.

Подальшому кар’єрному зростанню Кравцова-Крайнього посприяло його давнє знайомство з колегою по Прикордонного управління ФСБ РФ по Ростовській області – Равілем Садиковим, який в 2017 році був відряджений до Донецька під псевдонімом «Антонов» і зайняв пост першого заступника міністра «МГБ ДНР», а згодом – «міністра державної безпеки ЛНР».

Старий знайомий запропонував Крайнього переїхати з Донецька до Луганська і лобіював його призначення вже на посаду начальника служби прикордонної охорони ЛНР» в 2018 році, яку він займає і в даний час.

Профіль діяльності «Кравцова» досить широкий. Підконтрольні йому «прикордонні загони» є господарями пунктів перетину лінії розмежування і неконтрольованого ділянки російсько-українського кордону і регулярно затримують тих громадян України, які потрапили в «чорні списки» «міністерств державної безпеки». Підстави для цього можуть бути самими різними – негативне ставлення до російської окупації, участь в акціях протесту, невдоволення міською та районною владою, а в деяких випадках — фіктивні звинувачення у «шпигунстві» або потреба «потрусити на підвалі» більш-менш заможного громадянина, що має на меті поліпшити матеріальне становище терористів.

Також одне із завдань «Кравцова» — ретельно стежити за перетином «кордони» між самопроголошеними республіками і Ростовською областю Росії ватажками «ДНР» і «ЛНР». Відомо, що кожна поїздка цих «ВІП-персон» попередньо узгоджується з ФСБ РФ, а про подробиці перетину кордону «Кравцов» кожен раз доповідає своїм колишнім колегам з Ростовської області.

Потрібно відзначити, що росіяни не надто довіряють своїм маріонеткам на чолі невизнаних республік — як приклад, у разі попереднього «глави ДНР» Захарченко російські прикордонники епізодично отримували вказівки від керівництва ФСБ не впускати цього «головнокомандувача» на територію РФ (як правило, це траплялося з метою профілактичного впливу на впертість «глави республіки» в деяких питаннях, що в результаті і призвело до його ліквідації російськими спецслужбами).

Звичайною практикою охоронців державного кордону ЛНР» є вимагання грошей з громадян нашої держави, які виїжджають на підконтрольну Україні територію. З цією метою «прикордонники» штучно затягують процедуру проходження контролю, в результаті чого створюються багатогодинні черги, а прискорити процес можна елементарним способом – домовившись з підопічними Крайнього за грошову винагороду.

Ще одним важливим елементом діяльності «Кравцова» є практично повний контроль за переміщенням автотранспорту через кордон з РФ, що дає йому можливість у змові з прикордонниками Ростовської області безперешкодно пропускати вантажі «потрібних людей», у чому він придбав чимало досвіду під час своєї служби в Прикордонному управлінні ФСБ РФ по Ростовській області.

Варто відзначити, що колишні колеги по Крайнього цього регіональному підрозділу ПУ ФСБ доклали чимало зусиль до захоплення східних областей України. Саме ці люди безперешкодно пропускали в Україну озброєні загони козаків Козицина, Камази з боєприпасами, вказували бойовикам на слабо контрольовані ділянки кордону і мовчки спостерігали за нападами терористів на українські пункти пропуску. Саме вони за вказівкою вищих чинів ФСБ безперешкодно пропустили на українську територію групу Гиркина-Стрєлкова у квітні 2014 року.

Варто також пам’ятати, що артилерійські обстріли військами РФ українській території влітку цього ж року здійснювалися із зони їх безпосередньої відповідальності – прилягає до українсько-російської межі території РФ.

У попередніх публікаціях ішлося про особистих охоронців ватажка «ДНР» Олександра Захарченко, а також про знищену в Сирії генерала РФ Валерія Асапова і генерал-майора Валерія Шарагове, які брали участь у воєнних діях на Донбасі. Про генерала Михайла Теплинского відомо, що його приїзд на окуповані території прирівнювався до Армагеддону. А ще один російський генерал Борис Фомічов став відомим після викладеної в Інтернет записи його гнівною мови, адресованій чеченським найманцям, які з переляку втекли з поля бою.

Також була інформація про генерала Геннадія Анашкине, який захоплював Крим та керує «армією ЛНР». І про розгульне життя полковника армії РФ на Донбасі «Баркаса». Про Полковника РФ «Юстасе», який стежить за військами «ЛНР» і ховається від кредиторів в Луганську. Також розвідка викрила п’ять росіян-розвідників, які воюють за терористів «ДНР». І про «Петлее» і «Змії», які повоювали за «ЛНР». Про офіцера «Уралі», який розмістив на сайті знайомств для гомосексуалістів інтимні фото і розкрадав «армію ЛНР». Про полковника РФ, який нищив українські КПП і тоннами крав бензин «ДНР». І про «Бійську», який возив терористам «ДНР» гуманітарку, а потім переключився на Африку.

Про цілої організації російських нацистів «Імперський легіон», яка допомагала Гиркину і «ДНР». Про «Фомі», який брав участь у трагедії Одеси. Про «Печенеге», який після Грузії та Чечні, тренує терористів «ДНР». Також було досьє на «Аміда», який розтрощив Мetro в Донецьку. Про «Ректора», який влаштував бійню в Мар’їнці. І про «Сивого», який вбивав ватажків «ЛНР» і позбувся Плотницького.

Також про аферистів з РФ, які обкрадали індіанців, організовували «референдум» на Донбасі і втручалися у вибори на Мадагаскарі. СБУ розповідала про «Лавини», який працював з Безлер в «ДНР» і возив російські танки на Донбас. Про ФСБшнике Михайлюка, який замовляв вбивства бізнесменів і захоплював Крим. Також розповідали про «Сивому», який вбивав ватажків «ЛНР» і позбувся Плотницького. Про ФСБшника Садикова, який керує катувальної «ЛНР». Про отамана «Тереце», який був комендантом» окупованого Краматорська і захоплював українські церкви в Криму. І про «Графі», який зібрав шпигунів ГРУ в Донбасі і торгував з терористами в Африці.

Також спецслужби розповідали про «Удава», який збивав літаки ЗСУ та захоплювали в полон бійців ООС.