Ахметов йде на крайні заходи, щоб «знищити» Зеленського

Український олігарх Ринат Ахметов зважився на серйозні кроки з метою зниження політичного рейтингу президента Володимира Зеленського.

Про це розповіли близькі до бізнесмена.

Наголошується, що метою Ахметова є позачергові вибори у Верховну Раду і в цілому ослаблення рейтингу і впливу Зеленського.

Насамперед, він вирішив створити власну проєвропейську партію, переманити туди депутатів «Слуги народу», а проти інших почати інформаційну атаку, розгойдуючи будь-які скандали, пов’язані з ними.

Будуть влаштовувати протести, фінансувати радикалів і ветеранів, співпрацювати з Юлією Тимошенко, Петром Порошенком та Олегом Тягнибоком, навіть обговорювати об’єднання з кумом президента Росії Віктором Медведчуком проти Зеленського.

За деякими даними, за перехід з СН у фракцію Ахметова готові заплатити вже $2 млн.