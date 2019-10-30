Вантажівка з тілами у Великій Британії: поліція шукає двох ключових свідків

У справі про 39 смертей у вантажівці в Ессексі поліція розпочала розшук для двох братів, яких підозрюють у ненавмисному вбивстві та торгівлі людьми, повідомляє Independent

Поліція шукає ще двох підозрюваних у загибелі 39 мігрантів, тіла яких були знайдені у вантажівці в Ессексі.

“40-річного Ронана Х’юза з Північної Ірландії та його 34-річного брата Крістофера Х’юза оголошують у розшук за підозрою у вчиненні ненавмисного вбивства та торгівлі людьми”, — йдеться у повідомленні.

За словами слідчих, розмова з цими двома підозрюваними є “вирішальною” для всього розслідування.

Ронан і його брат в даний час, як вважають правоохоронці, перебувають у Північній Ірландії, і поліція закликає всіх, хто має інформацію, допомогти їм у слідстві.

Як повідомлялося раніше, у В’єтнамі заарештували чотирьох підозрюваних у смерті 39 людей у британській вантажівці. Затримані особи, віком від 40 до 60 років, їх звинувачують у тому, що вони організовували чи примушували інших людей виїжджати за кордон або працювати за кордоном незаконно. Свою діяльність вони здійснювали через агентство, яке з 2015 року опрацювало 400 заявок.