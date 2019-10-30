Конфісковані в Латвії $30 млн слідство пов’язує з Юрієм Іванющенком

Більше 30 мільйонів доларів, які нещодавно суд вирішив конфіскувати в Латвії, слідство пов’язує з побіжним українським нардепом Юрієм Іванющенко.

Суд у Латвії вже призначав конфіскацію цих грошей в 2017 році. Але адвокати власників довели порушення своїх прав, і справу відправили на повторний розгляд.

Рішення судів про конфіскацію засекречені і не публікуються, проте в латвійському реєстрі оприлюднено проміжне рішення. У документі вказані подробиці справи щодо так званих грошей Іванющенко, які збігаються з деталями конфіскації 30 мільйонів доларів у жовтні цього року.

Крім того, два джерела “УП”, незалежно один від одного, підтвердили, що конфісковані в жовтні 30 мільйонів доларів слідство пов’язує саме з Іванющенком.

“Гроші Іванющенко” офіційно належить одеситу Дмитру Пархоменко. Інформації в мережі про нього майже немає, УП не змогла зв’язатися з підприємцем.

На початку 2019 року суд відмовився конфіскувати “гроші Іванющенко”, однак правоохоронці подали апеляцію. Високопоставлене джерело УП стверджує, що нове керівництво ГПУ про апеляції дізналося за тиждень до засідання. Співрозмовник додав, що ситуація з грошима в Латвії була дуже важкою, прокуратура “її ледве вырулила”.

Українські справу стосовно Іванющенко прокуратура закрила в кінці серпня 2019 року. Суд також скасував арешт київських рахунків екс-нардепа.

У той же час, у відповідь на запит УП прокуратура повідомила, що в даний час йде розслідування: її передали в Національне антикорупційне бюро.