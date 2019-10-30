Юрій Романенко: “У нас всі влади підписували купу меморандумів”

Влада бадьоро рапортувала після форуму в Маріуполі, що там підписали меморандумів на 2 ярда. Особисто у мене радості немає, тому що меморандуми – це не реальні контракти.

У нас всі влади підписували купу меморандумів, але недобудований міст на Троєщину, недобудовані вокзал Кірпи на Дарниці і вічний ароматизатор в Бортничах вічно нагадує нам про різницю між “ми збираємося” і “ми побудували”.

Тим більше, що втекла в минулому році Шкода з України і що збігають в цьому році табачники наочно показують реальне ставлення іноземців до бізнес-клімату в нашій вічній подає перспективи країні.

Ми, звичайно ж, повинні вірити в світле майбутнє, комсомольський запал, що стартапи рвонуть і все таке… Проте, як учив нас дядько незабутнього Джона Сноу: “Я пропускаю все до слова “але”.

Юрій Романенко