Віктор Скаршевський: “Хрест” української економіки”

“Хрест” української економіки

Після аукціону з продажу ОВДП, проведеного Мінфіном 24 вересня, портфель ОВДП у власності нерезидентів збільшився майже на 9 млрд грн і за станом на 27 вересня склав 97,8 млрд грн ($4,06 млрд – абсолютний рекорд за всю історію незалежності України).

З тих пір, протягом жовтня, портфель нерезидентів практично не змінився, збільшившись у гривні всього на 0,7% (див. Графік).

Іншими словами, приплив валюти від нерезидентів для покупки гривневих ОВДП в жовтні різко зменшився.

Що відразу ж позначилося на обмінному курсі – долар подорожчав на 1 гривню:

– з 24,1 грн/$ на 27 вересня до 25,1 грн/$ – 29 жовтня.

В цілому, з початку року, залежність обмінного курсу від припливу нерезидентской спекулятивної валюти практично функціональна – коефіцієнт кореляції становить 95,1%.

Чому така залежність від спекулятивної нерезидентской валюти?

Та тому що за іншими джерелами валюти вже почалися і тривають проблеми:

• збільшується дефіцит торгового балансу (темпи зростання імпорту перевищують темпи зростання експорту);

• зменшуються прямі іноземні інвестиції, які і так знаходяться на мізерному рівні;

• різко сповільнилися надходження від заробітчан, а від довгострокових – навіть зменшилися.

Таким чином, подальша динаміка обмінного курсу повністю залежить від поведінки спекулянтів-нерезидентів.

Якщо, з якоїсь причини, вони захочуть зафіксувати свій прибуток (наприклад, ймовірний світова фінансова криза, або погіршення зовнішньоекономічної кон’юнктури, або політична нестабільність в Україні) і почнуть виводити валюту з України – відбудеться різка девальвація гривні.

Коли це станеться, через місяць, півроку, рік – питання часу.

Адже маленька відкрита сировинна і деиндустриализированная економіка, якою, на жаль, і є українська, запрограмована на регулярні кризи, посилюються притоками/відтоками спекулятивного капіталу.