Історія Ліама Хемсворт і Майлі Сайрус все ще не закінчується

Нещодавно у ЗМІ з’явилися новини про те, що новий будинок Хемсворта буде знаходитися по сусідству з будинком його колишньої коханої.

Daily Mail стверджує, що актор будує будинок в Малібу поруч з гніздечком Майлі і її нового бойфренда Коді Сімпсона. За кілька років до весілля Майлі і Ліам купили собі майно по сусідству, але проживали разом у великому будинку актора. По всій видимості, власність Сайрус у цей час пустувала. У минулому році особняк знищили лісові пожежі, і ідея Хемсворта полягає в тому, щоб продовжити ремонт і все-таки відновити його.

Згідно з повідомленнями, Хемсворт і його колишня дружина отримали дозвіл на відновлення будинку ще в липні, але пара розійшлася за кілька тижнів до початку реконструкції. З тих пір Майлі живе з Сімпсоном на ранчо по сусідству, а Ліам відновлює свій будинок самостійно. Також є чутки про те, що актор хоче придбати житло в Австралії, щоб бути ближче до своєї сім’ї.

Нагадаємо, що Майлі і Ліам розлучилися в цьому році. Зараз співачка щаслива у стосунках з музикантом Коді Сімпсоном. Хемсворт не робив жодних офіційних заяв з приводу нових романів, проте його все частіше бачать у компанії актриси Медісон Браун.