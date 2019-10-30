Рейдерську схему групи «Лан» очолює суддя — високопосадовець

У жовтні 2019 року київськими правоохоронцями викрита група осіб на чолі з громадянином Михайлом Срібнюком (власник групи компаній «Лан»), яка упродовж 2003 року та по теперішній час незаконно заволоділа акціями та майном великого господарського підприємства «Гермес», яке знаходилось у м. Києві вул. Сімї Хохлових, 11/2 та мало розгалужену мережу складських приміщень та магазинів у м. Києві і області. Ринкова вартість незаконно привласненого майна на даний час перевищує двадцять мільйонів доларів США.

Кримінальне провадження відкрито за статтею 190 ч. 4 Кримінального кодексу України (шахрайство), за вчинення злочину передбачена кримінальна відповідальність до 12 років позбавлення волі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до рейдерської схеми М. Срібнюка та його спільників із заволодіння майном ВАТ «Гермес» причетний один із високопосадовців судової влади, який на даний час займає керівну посаду в одному з найвищих судів України. Взаємозв’зв’язок М. Срібнюка та судді встановлено та задокументовано. За даними джерел у слідчих органах, високопосадовець упродовж багатьох років забезпечує М. Срібнюку «вирішення» в судах питань, а також отримує неправомірну вигоду (50% прибутку) від діяльності групи компаній «ЛАН», яку не декларує, та сума яких може сягати десятків мільйонів гривень щорічно. Законодавством України передбачена кримінальна відповідальність за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України. У разі доведення участі зловмисника у рейдерських схемах йому можуть бути висунуті і додаткові обвинувачення.

Крім цього, є інформація про те, що високопосадовець контролює разом із М. Срібнюком кіпрські офшорні компанії «Олфактс оперейшн», «ЄС.АЙ.Сайло сервісез Лімітед», «Аленер капітал Лімітед», на які переоформлено отримане завдяки рейдерству майно ВАТ «Гермес», та пайові права підприємств групи «ЛАН». На теперішній час органом досудового розслідування підготовлено міжнародні доручення щодо перевірки законності надходження коштів на вказані компанії.

Судова реформа Президента Зеленського, зокрема реформування вищих судів, має стати дієвим механізмом розірвання корупційних зв’язків бізнесу та судової влади, сформованих у попередні часи. Окрім кадрових ротацій, можна очікувати і показових процесів над новими суддями-колядниками.

Олег Бойко