Поліцейського судитимуть за ДТП, у якій загинуло двоє осіб

До суду скеровано обвинувачувальний акт щодо поліцейського, якого підозрюють у порушенні ПДР, що спричинило загибель двох осіб. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“Скеровано до суду обвинувальний акт щодо працівника сектору одного з відділень Головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області, підозрюваного у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що на автодорозі сполученням Стрий-Чернівці Івано-Франківської області відбулося зіткнення автомобілів Mazda та Daewoo. За кермом автомобіля Mazda перебував працівник поліції, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння. У результаті зіткнення, водій та пасажир автомобіля Daewoo від отриманих травм загинули на місці події.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Генеральна прокуратура України.

“Подія кваліфікована як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України)”, — йдеться в повідомленні.

У разі доведення вини, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.