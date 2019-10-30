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В Сахаре появилась крупнейшая с мире солнечная электростанция (видео)

30.10.2019

Завершилось строительство одного из крупнейших солнечных парков в мире под названием Benban Solar Park, расположенного в египетской пустыне Сахара

После трех лет работы завершилось строительство одного из крупнейших солнечных парков в мире под названием Benban Solar Park, расположенного в египетской пустыне Сахара, которая является едва ли не лучшим солнечным энергетическим ресурсом на планете.

Создание египетской мега-СЭС стало возможным благодаря сложным финансовым моделям частичной поддержке правительств нескольких стран. Одним из крупнейших инвесторов стал ЕБРР.

Солнечная электростанция занимает 37 квадратных километров и обладает мощностью 1,5 ГВт. Этого достаточно для обеспечения возобновляемой электроэнергией более миллиона домов.

: budport.com.ua

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