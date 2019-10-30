Непалець підкорив найвищі вершини світу за півроку

Альпініст з Непалу цієї посади Пур’я встановив рекорд — він за 189 днів підкорив 14 найвищих гір у світі. Вершини кожної з них розташовані вище восьми тисяч метрів над рівнем моря. Таку висоту називають «зоною смерті», оскільки там не вистачає кисню для дихання.

36-річний рекордсмен народився в невеликому селі в 300 кілометрах від Катманду. Він був одним з чотирьох дітей у сім’ї. У 2003 році Пур’я, як до цього його батько і брати, поступив на службу в бригаду гуркхів — підрозділ британських військ, куди набирають тільки етнічних непальців. У 2009-му він став першим представником гуркхів, якого взяли в спецназ Королівського військово-морського флоту Великобританії.

Пур’я захопився альпінізмом у 2012 році під час експедиції на Еверест. Його група повинна була дійти тільки до базового табору, але він захотів піднятися вище. Провідник показав йому, як користуватися «кішками», і через кілька днів вони разом піднялися на східний пік гори Лобуче, висота якої становить 6119 метрів. З тих пір Пур’я став регулярно ходити в гори і почав встановлювати перші рекорди. У 2017 році він підкорив Еверест, Макалу і Лхоцзе (перший, четвертий і п’ятий по висоті восьмитисячники світу) за п’ять днів. Він стверджував, що впорався б за три дні, якщо б не перервався на дві ночі, щоб випити.

Експрес-інформація по країні

Непал (Федеративна Демократична Республіка Непал) – держава в Південній Азії.

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Столиця – Катманду

Найбільше місто – Катманду

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 140 800 км2 (94-я в світі)

Населення – 28,51 млн чол. (46-я в світі)

Офіційний мову – непальської

Релігія – індуїзм

ІЛР – 0,548 (145-я в світі)

ВВП – $19,38 млрд (108-я в світі)

Валюта – непальська рупія

Межує з Індією, Китаєм

У 2019 році Пур’я достроково залишив службу у британській армії, втративши право на пенсію, щоб стати професійним альпіністом. Він вирішив на швидкість зійти на всі 14 восьмитисячників. Першим їх підкорив італієць Райнхольд Месснер в 1986 році. З тих пір підкорення всіх найвищих гір у світі вважається найвищим досягненням для альпіністів. Але попередники Пурьи, швидше за все, не намагалися робити це на час. Останній рекорд швидкості був встановлений в 2013 році південнокорейським альпіністом Кім Чанг Хо (він загинув в 2018 році за сніжної бурі в Гімалаях) і становив сім років 10 місяців і шість днів. Пур’я вирішив зробити те ж саме за сім місяців, щоб показати безмежність людських можливостей, залучити туристів в Непал і звернути увагу на зміну клімату.

На першому етапі його затію ніхто не вірив: інші альпіністи вважали план нездійсненним, а спонсори не хотіли підтримувати свідомо провальне починання. Непалець вклав у проект 55 тисяч фунтів стерлінгів з власних заощаджень, запустив краудфандинговую кампанію і подався в гори.

Вже через місяць про нього дізнався весь світ — випадково. 23 травня Пур’я, напередодні підкорив Еверест, виклав у соцмережі фотографію черги з альпіністів, що вишикувалися до вершини гори. Знімок набрав десятки тисяч лайків і з’явився на обкладинках великих світових видань, зокрема, The New York Times. Пур’я привернув увагу до проблеми пробок на Евересті, віднімають сили в альпіністів.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», під час весняного сезону на горі загинули 11 осіб, після чого Непал вирішив посилити вимоги для отримання ліцензій на підйом. Сам альпініст теж отримав популярність, і після успішного закінчення першого етапу своєї місії уклав контракт з великим спонсором.

Цієї посади Пур’я завершив свої експедиції за шість місяців і шість днів. За цей час він побив не тільки рекорд по швидкості сходження на 14 восьмитисячників, але і шість дрібних рекордів. В інтерв’ю блогу про альпінізмі та активному відпочинку Explorersweb Пур’я описував причини свого успіху: «Це була комбінація тренувань, фізіології і психології. Я не дуже добре розбираюся в науці, але знаю, на що здатне моє тіло, і слухаю його. Правда, коли я з останніх сил спускаюся з гори, тіло слухати не можна. У ці моменти я кажу собі: „Як я зможу розповісти свою історію, якщо я не повернуся?“»

За матеріалами Naked-science

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