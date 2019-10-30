Дубілет: Закрити лікарняний можна буде онлайн

Кабінет міністрів України працює над перекладом лікарняних в електронну форму. Надалі це дасть українцям можливість не йти в лікарню для того, щоб закрити лікарняний. Це можна буде зробити онлайн. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, передає «Економічна правда».

«Повністю перевести їх (лікарняні — ред) в електронну форму на цьому етапі не вдасться. Але ми зможемо зробити електронний облік цих лікарняних і за рахунок цього позбудемося такого явища, як підробка лікарняних», — повідомив Дубілет.

За його словами, щорічно і роботодавці, і держава витрачають великі кошти на виплати за фальшивими лікарняними, в той же час з введенням реєстру лікарняних підробити їх буде складніше, а процес отримання лікарняного стане прозорим.

«Приємний бонус для українців буде полягати в тому, що закрити лікарняний можна буде віддалено, до лікаря для цього йти не потрібно. Ти зможеш подзвонити лікаря і сказати: «Я одужав, закривайте, я хочу на роботу», — повідомив Дубілет.