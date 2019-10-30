Гонтарєва не збирається подавати в суд на Коломойського

Колишня глава Національного банку України Валерія Гонтарєва не має наміру подавати позов до суду на українського олігарха Ігоря Коломойського.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Радіо НВ.

«Я не збираюся подавати ніякі позови, тому що це вже буде питання юрисдикції. Згідно юрисдикції, позови треба подавати в Україні. Що ж ви можете подавати в Україні, де корумповані суди продажні прокурори? Щодо чого ми з вами будемо подавати? Тільки псувати нерви», — заявила Гонтарєва.

За словами екс-голови НБУ, у неї не вистачить коштів» на ті судові процеси, які в цьому випадку її «змусить вести» Коломойський.

«Для Ігоря Валерійовича Коломойського, напевно, судитися — це його професійна діяльність. Якщо ви подивіться, сьогодні існують 600 суден проти Національного банку, Міністерства фінансів та нового «Приватбанку», — також зазначила Гонтарєва.