Крук: Щоб Білорусь наздогнала Польщу, знадобиться 246 років

У той час як міжнародні фінансові організації пророкують уповільнення зростання ВВП Білорусі, економісти наполягають на терміновому пошуку опори для його прискорення. Без цього вітчизняна економіка продовжить тупцювати на місці і все більше відставати від країн Центральної Європи і Балтії.

Фото: Reuters

Що дозволить економіці зростати активніше, експерти обговорили на семінарі «Від стабільності до економічного зростання: перспективи Білорусі».

Як не застрягти в стагнації?

Найуспішнішими в цьому плані для Білорусі були 2003-2008 роки, коли потенційний зростання збільшувався. Але з 2008 до 2013-го він сповільнився. А в останні роки практично застиг, – розповів старший науковий співробітник Білоруського економічного дослідницько-освітнього центру BEROC Дмитро Крук. Середній зріст, який економіка може генерувати в її нинішньому стані і при відсутності зовнішніх ризиків, — це 2%.

Але при такому темпі зростання стати успішною і забезпечити макростабильность у вітчизняної економіки шансів немає. Вона буде все більше відставати від країн Центральної Європи і Балтії, на які, як вважає економіст, Білорусі слід було б спиратися.

— Зростання останніх семи років явно недостатньо для того, щоб підтримувати статус-кво. Більше того, ми суттєво погіршили свої відносні позиції. Пішла розсинхронізація з цими країнами, — зазначив Дмитро Крук.

Якщо вітчизняна економіка продовжить розвиватися сьогоднішніми темпами, то фактичний рівень добробуту буде погіршуватися порівняно з західними сусідами.

— Білорусь буде стійко більш бідною країною. Це саме по собі загроза, оскільки не дає змоги сформуватися сприятливому колі. Благотворний коло виходить, якщо ми маємо високий зріст. І завдяки високому зросту ми створюємо передумови для майбутнього зростання. А вони, в свою чергу, стимулюють ріст, — пояснив експерт BEROC.

Дмитро Крук уже кілька років говорить про важливість прискорення зростання економіки. За його оцінкою, щоб вийти на траєкторію швидкого розвитку, Білорусі протягом 10 років треба рости 6-7% в рік.

— Якщо ми хочемо до 2030 року бути нарівні з Чехією, всі подальші роки середній зростання має скласти 7,6%. Якщо хочемо наздогнати Польщу до 2050 року, це зростання може становити 3,2%, — говорить Дмитро Крук.

Експерт додає, що при зростанні близько 2% в рік Чехію, Латвію, Литву, Словаччину Білорусь ніколи не наздожене, а щоб наздогнати Польщу, знадобиться 246 років.

Але навіть якщо не думати про змаганні з більш успішними країнами, підвищення зростання економіки вкрай важливо для її стійкості.

Здорова нормально функціонуюча економіка — це основа стійкості національної валюти, зазначила начальник управління досліджень Нацбанку Наталія Мирончик.

— Зростання низький і нестійкий. Треба якомога швидше приймати важливі заходи щодо його нарощування. Але не хотілося б повторювати ті помилки, які були в 2011 році — дуже не хотілося б наступати на ті ж граблі, — підкреслила представник Нацбанку.

В останні роки сповільнився потенціал зростання. При цьому розрив випуску коливається близько нуля, що говорить про збалансованість економіки. І стимулювати економічне зростання з боку попиту ні до чого. Нацбанк виступає проти стимулювання економіки за рахунок монетарної політики. Це розігріло б попит, а разом з ним прискорило б інфляцію, призвело до нестабільності на валютному ринку, що знизило рівень доходів.

— Зараз вкрай важливі заходи з боку пропозиції. Довгострокове зростання залежить від таких ключових факторів, як праця, капітал, технології, організація виробництва. І потрібні заходи, які будуть впливати на ці компоненти, — сказала Наталія Мирончик.

За рахунок чого рости?

Рецепти зростання економіки, які використовували у 2000-х роках (стимулювання інвестицій в основний капітал, надмірна роль держави в розподілі й акумулюванні інвестицій і жертвування цінової та фінансовою стабільністю заради зростання), не принесуть бажаного ефекту. Навіть, здавалося б, успішний інструмент накопичення капіталу почав конфліктувати з продуктивністю, тому що ставка на накопичення капіталу і фокусування економічних влади на механізм розподілу інвестицій призводила до накладання обмежень на фінансовий ринок, на нормальне функціонування ринків праці та товарів і послуг.

Глибокий і стійкий ріст економіки здатна забезпечити більш висока продуктивність праці і підвищення ефективності використання ресурсів.

— Щоб повернутися до стійкого зростання і його підвищити, треба думати про продуктивності, а про капітал ми поки можемо забути. Якщо у нас буде зростати продуктивність, там, де бракує капіталу, він буде рости в силу ринкових принципів, — говорить експерт BEROC.

Але за останні 10 років продуктивність практично не зросла. Почасти тому, що держава піклується про компаніях з найнижчою продуктивністю та в країні ростуть менш ефективні галузі та фірми.

Для зростання продуктивності важливі макростабильность, більш ефективне держуправління, забезпечення фінансового посередництва, якість освіти, товарні ринки, політика конкуренції, інфраструктура і відкритість, а також технологічна оснащеність, уклав Дмитро Крук.

Читати повністю: https://news.tut.by/economics/659155.html