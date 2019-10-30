Довічник, який на етапі вбив нацгвардійця, отримав зброю у СІЗО – прокуратура

На Дніпропетровщині розпочато кримінальне провадження відносно працівників слідчого ізолятору, які підозрюються у тому, що через службову недбалість засуджений незаконно отримав зброю під час етапування і вбив солдата Нацгвардії. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

“25 жовтня 2019 року засуджений до довічного позбавлення волі під час етапування з ДУ “Запорізький слідчий ізолятор” до ДУ “Дніпровська установа виконання покарань (№4)” здійснив спробу втечі з-під варти та, скориставшись заздалегідь приготовленим пістолетом Carrera RS34, вбив солдата Національної гвардії України”, – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що зазначений пістолет засуджений отримав, перебуваючи у СІЗО.

“Слідством встановлено, що зазначений пістолет засуджений незаконно отримав, перебуваючи у слідчому ізоляторі. Розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості працівників ДУ “Запорізький слідчий ізолятор” (ч.2 ст.367 КК України), якими не забезпечено додержання режимних вимог щодо постійного нагляду та ізоляції засудженого, внаслідок чого стало можливим скоєння останнім особливо тяжкого злочину”, – йдеться в повідомленні.