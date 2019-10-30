У столиці судитимуть чоловіка, який півроку розбещував 6-річного хлопчика

Київською місцевою прокуратурою № 9 скеровано до суду обвинувальний акт щодо 30-річного чоловіка за фактом розбещення 6-річного хлопчика. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

“Встановлено, що чоловік протягом майже півроку, спільно проживаючи у той час разом з матір’ю малолітнього хлопчика, під приводом купання дитини, керуючись сексуальним спонуканням, систематично вчиняв розпусні дії щодо малолітнього, що завдавали в тому числі і фізичного болю дитині”, — вказано у повідомленні.

Обвинувальний акт за ч.2 ст.156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої дитини) скеровано до Солом’янського районного суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання в вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.