Університет «Синергія» знімає відбитки пальців у учнів шкіл підмосковних

Співробітники корпоративного університету «Синергія» без дозволу батьків знімають відбитки пальців в учнів підмосковних шкіл. Про це пише «Коммерсантъ».

Інцидент стався 28 жовтня в гімназії № 2 міста Красногорська. Мама учня 8-го класу Наталія Кан розповіла виданню, що на уроці «Технологія» дітям розповіли, що вони будуть проходити тест на виявлення професійних навичок. Запитань учням не ставили, а замість цього сканували пальці рук, а також просили назвати ім’я, прізвище, номер телефону та електронну пошту. Результати дослідження син Наталії Кан отримав вже через 20 хвилин, у дослідженні відзначалися його неабиякі ораторські здібності і було зазначено, що йому найбільше підходить посаду президента країни. За словами Наталії Кан, результати повного обстеження на 17 аркушах можна було отримати за додаткову плату, при цьому результати навіть близько не збігалися з реальними здібностями сина. Кан додала, що була не в курсі дослідження і згоди на сканування пальців не давала.

Представник «Синергії» у розмові журналістами заявила, що Genetic-test — це «визначення схильностей по лініях пальця, а не збір бази даних». Згідно інформації на сайті genetic-test.ru, пропонує «протестувати дитину прямо зараз» за допомогою одного з «наукових способів визначення особливостей і схильностей конкретної людини» — дерматогліфіки, для тестування використовується обладнання саме для зняття відбитків пальців. Комісія РАН з боротьби з лженаукою і фальсифікацією наукових досліджень ще в 2016 році встановила, що «прийоми, використовувані для ринкового просування дерматоглифического тестування, несуть цілий ряд ознак лженауки». Представник «Синергії» заявила, що їй невідомо про рішення РАН визнати дерматоглифику лженаукою.

Директор красногорській гімназії Ірина Штейнберг уточнила, що вже відправила в «Синергію» питання про ліцензії та програмному забезпеченні. Вона також сказала, що «збирати такі дані без відома батьків неприпустимо», але додала, що у школярів не знімали відбитки, а лише «сканували узор пальця». На питання, чим «малюнки пальця» відрізняються від відбитка, вона не відповіла.