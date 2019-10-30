Вчителі початкової школи складуть тест для сертифікації

Незалежне тестування фахових знань та умінь учителів початкових класів у межах сертифікації відбудеться 31 жовтня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Українського центру оцінювання якості освіти.

“31 жовтня учасники пілотної сертифікації педагогічних працівників складатимуть незалежне тестування. Тестування фахових знань і вмінь учителів початкових класів триватиме 180 хв. Тест складається зі 100 завдань”, – зазначили в УЦОЯО.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту незалежного тестування, – 100.

Допуск учасників сертифікації до пунктів тестування здійснюватиметься з 10:15 до 10:50. Тестування розпочнеться об 11:00.

По завершенню роботи над тестом учасники сертифікації повинні здати старшому інструктору бланки відповідей та зошити із завданнями тесту, що відразу вкладаються до пакета для відправлення матеріалів.

Нагадаємо, раніше у МОН озвучили критерії сертифікації вчителів.

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