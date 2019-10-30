Медики рассказали, какие продукты вызывают рак простаты

Американским ученым удалось провести глобальное исследование, в котором приняло участие более 1 миллиона мужчин. Специалисты определили, какое питание может посодействовать развитию рака простаты.

Так, специалисты при Клинике Майо совершили метаанализ 47 медицинских исследований в период с 2066 по 2017 год. Целью эксперимента было выяснить – какая диета может повысить или понизить риск возникновения опухоли предстательной железы. По завершению они пришли к выводу, что рацион, основанный на пище животного происхождения (молочные продукты включительно) может значительно повысить шанс появления рака простаты.

Кроме того, исследования подтвердили высокое содержание кальция в молочной продукции, которая сильно распространена в странах Запада. Соответственно, в данных регионах мужчины чаще обращаются с предстательной опухолью. В Восточных странах все наоборот – потребление молочной продукции низкое, уровень заболевания соответственно тоже. Ученые также поделились, что у мужчин, в рацион которых входит приоритетно пища растительного происхождения, значительно понижается риск заболевания раком простаты.

Стоит отметить, что данное заболевание по большей части развивается медленно и обнаруживается у мужчин в возрасте от 65 лет. Специалисты сообщили, что опухоль предстательной железы достаточно сложно обнаружить на ранних стадиях, так как заболевание не дает каких-либо внешних симптомов.

: akcenty.com.ua