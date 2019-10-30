От Сузуки до Теслы: все машины Зеленского в фотографиях

Все машины, на которых ездит или ездил Владимир Зеленский, – в подборке Styler

Владимир Зеленский прокатился на Тойоте по новой трассе Н-8 Борисполь-Мариуполь. Интересно, что этот автомобиль на донецких номерах не “пробивается” по базе МВД. Но это и не странно, если машина эта из президентского автопарка.

Сам же Зеленский сказал, что “покатушки” на Тойоте стали для него вторым позитивным моментом за год – после поездки за рулем Теслы. Мы решили рассказать и показать вам, на каких авто еще ездит или ездил Владимир Зеленский – до того, как стал президентом, и уже в качестве гаранта.

Первый автомобиль, с которым засветился Зеленский еще будучи участником “Квартала 95” – это Suzuki Grand Vitara. Тогда будущий президент называл эту машину “автомобилем среднего класса”. Тогда актер взял машину в кредит, но вскоре решил, как можно быстрее ее поменять. У него стремительно развивалась карьера и совсем скоро он смог это сделать.

Далее Зеленский остановил свой выбор на BMW X5 второго поколения. В то время и у супруги актера Елены Зеленской также появилось авто Merсedes S500 4Matic 2014 года выпуска.

Вскоре будущий глава Украины решил себе представительский автомобиль Range Rover, на котором он ездит до сих пор. Объем двигателя такого “зверя” 4,4 литра, то есть на 100 километров он “съедает” 20 литров топлива. Стоимость такого авто на то время была 4, 6 миллиона гривен. По крайней мере, так президент указал в декларации о доходах за 2018 год.

Не можем не упомянуть и про нашумевший автомобиль Mercedes Benz, на котором приехал Владимир Зеленский сдавать анализы перед дебатами с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Ходили слухи, что этот Мерседес 2003 года выпуска принадлежал когда-то олиграху Игорю Коломойскому. Так, по крайней мере, утверждал нардеп Владимир Арьев.

Отметим, что в декларации бывшего “кварталовца” всего два автомобиля. Это Range Rover 2016 года и Mercedes Benz 2014 года, который судя по документу обошелся ему в 1,4 миллиона гривен.

: rbc.ua