Роналду показал, как проводит время с сыном в самолете (видео)

Звездный футболист Ювентуса Криштиану Роналду показал, как играет со своим сыном во время перелета в самолете.
Португальский нападающий выложил видео, где они играют в игру, похожую на настольный баскетбол, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на НВ.
Роналду и его сын по очереди с помощью миниатюрной катапульты пытались забросить мячик в одно из нескольких колец, подвешенных на щите.
Сам футболист делал это несколько успешнее, чем его сын.
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: Новости Ю