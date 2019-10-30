Роналду показал, как проводит время с сыном в самолете (видео)

Звездный футболист Ювентуса Криштиану Роналду показал, как играет со своим сыном во время перелета в самолете.

Португальский нападающий выложил видео, где они играют в игру, похожую на настольный баскетбол, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на НВ.

Роналду и его сын по очереди с помощью миниатюрной катапульты пытались забросить мячик в одно из нескольких колец, подвешенных на щите.

Сам футболист делал это несколько успешнее, чем его сын.

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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 27 Окт 2019 в 4:17 PDT

: Новости Ю