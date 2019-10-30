Компанія батька Загороднюка перемогла в аукціоні на нафтогазову площу в Луганській області

Компанія геолога і бізнесмена Павла Загороднюка, батька міністра оборони України, виграла спецдозвіл на користування надрами Западнотокарско-Краснянської нафтогазової площі. Про це свідчать дані в системі ProZorro.Sale, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В ході електронних торгів ТОВ «Надра Карбон» запропонувала за ліцензію 1 млн 651,3 тис. грн проти 1,535 млн грн, на якому зупинився ТОВ «Дашава». Стартова ціна ліцензії — 1 млн 533,8 тис. грн.

Після оформлення необхідних документів «Надра Карбон» отримає ділянку надр для геологічного вивчення та подальшої дослідно-промислової розробки терміном на 20 років.

Згідно з матеріалами до аукціону, перспективні ресурси природного газу на ділянці оцінювалися в 0,9 млрд куб. м.

Зазначимо, що Западнотокарско-Краснянська нафтогазова площа знаходиться біля Сватове Луганської області.

61% ТОВ «Надра Карбон» належить Tutkovsky plc (Кіпр) Павла Загороднюка, 20% — Ігорю Толочко, 19% — Володимиру Безвинному.