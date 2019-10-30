У Міноборони пояснили ситуацію із закликом вісімнадцятирічних

Рішення про відновлення призову в армію з 18 років зараз не прийнято, але, згідно із законодавством, у разі наявності відповідного бажання, вісімнадцятирічні можуть вступити на службу. Про це заявив заступник міністра оборони України Олександр Поліщук, передає Радіо Свобода.

«Законодавчо ніхто не відміняв заклик з 18 років. Просто, нагадую, у 2014 році було прийнято рішення, на мій погляд дуже правильне, не закликати молодих людей до 20-річного віку», — сказав він.

Крім того, Поліщук вважає правильним рішення не направляти «строковиків» в зону бойових дій, а готувати з них боєздатний резерв.

Нагадаємо, що між законом «Про військовий обов’язок і військову службу» та указами президента про призов існують розбіжності. У першому випадку йдеться, що призиваються 18-річні чоловіки та старші особи, які не досягли 27 років. У той же час в останніх указах глави держави йшлося про призов з 20 років.