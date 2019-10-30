Вперше за десятки років: на Тернопільщині у дитини запідозрили сибірську виразку

У Тернопільській області у дитини лікарі запідозрили сибірську виразку. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на в. о. директора Тернопільського обласного лабораторного центру Моз Оксану Чайчук.

«Напередодні в одному з центральних районів краю у дитини виявлено захворювання з попереднім діагнозом «сибірська виразка». Хвороба шкірної форми, з середньою тяжкістю перебігу. Дитина перебуває під наглядом лікарів», — сказала Чайчук.

За її словами, остаточний діагноз буде відомий після проведення відповідних досліджень.

За даними Тернопільського лабораторного центру, в останні десятиліття в області випадки захворювання сибірською виразкою не були зафіксовані.

Сибірська виразка — гостра інфекційна хвороба, яка має переважно шкірну форму, рідше — легеневу та кишкову форми з сепсисом. Основне джерело інфекції — хворі з травоїдні тварини: велика і дрібна рогата худоба. В організм інфекція потрапляє через шкіру, слизові оболонки верхніх дихальних шляхів, рідше — через слизові оболонки кишечника.