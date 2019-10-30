«Ти часто думаєш про мій х*е?» Ківа приголомшив дівчину

Народний депутат з фракції ОПЗЖ Ілля Ківа потрапив в новий секс-скандал.

У Фейсбук-переписці народний обранець поцікавився у дівчини, як часто вона думає про його статевому органі.

Фотограф Ян Доброносов 29 жовтня опублікував у Facebook фото Ківи в Раді україни, і написав про нього: «Дивний чоловік. Подивився на мене і запитав яких жінок люблю».

У коментарях до посту користувачі почали жартувати, згадуючи недавній скандал з «онанізмом Ківи».

Одна користувачка, ймовірно, зачепила народного депутата більше інших, і він їй нагрубив словами про свій пеніс.

«Не терпелость потеребонькать», — припустила Ганна Пономаренко.

Після чого їй відповів сам Ківа словами: «Ганна Пономаренко, ти часто думаєш про мій х*е?».

Після такого дивного звернення до неї Ганна Пономаренко написала пост.

«Мене сьогодні один відомий нардеп спитав «чи думаю я про його х*е». А чого досягли ви?», — пожартувала вона.