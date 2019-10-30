Виникла атмосфера ненависті: Сенцов назвав одну з головних проблем в Україні

Колишній в’язень Кремля Олег Сенцов зазначив, що, крім корупції і влади Росії в особі Путіна, в українців є ще одна проблема. Про це він заявив на Форумі Єдності в Маріуполі, повідомляє hromadske.

Сенцов сказав, що на зустрічі в Польщі йому задали питання: «Ви, Олег, повернулися додому. Ви побачили ті відносини між людьми, які були на Майдані?«

Сенцов відповів: «Ні. Я цього вже не бачу. Я добре пам’ятаю, як було тоді. Взимку. Коли ми спілкувалися один з одним ввічливо, коректно, відкрито і чесно. Це все допомагало мені всі 5 років».

Зараз, за словами Сенцова, «революція гідності перетворилася в контрреволюцію ненависті». Він зазначив, що люди в Україні агресивні один до одного, роздроблені, а також нетерпимі до будь-якої думки.

«Ми різні, це добре. Але ми повинні поважати один одного. Людей, у яких інша думка, які бачать по-іншому майбутнє України. Без поваги не буде нічого», —сказав він.

Сенцов додав, що не є прихильником «ні пана Порошенка, ні пана Зеленського» і готовий ставитися до влади, судячи з її вчинків.