Україна не буде подавати заявку в НАТО: Кулеба зробив тривожна заява

Україна не буде повторно подавати заявку на отримання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) на засіданні Північноатлантичної ради в Києві. Це є технічним, а не політичним питанням.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає Інтерфакс-Україна.

«У Києві ніякі заявки подаватися не будуть. Ми переконані, що питання ПДЧ має бути технічним, а не політичним питанням», – сказав він під час брифінгу з генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом в Одесі 30 жовтня.